В Раубичах чествовали белорусских биатлонистов по итогам завершившегося Кубка сильнейших

В Раубичах состоялось чествование сборной Беларуси по биатлону после успешного выступления на домашнем Кубке сильнейших спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На турнире наши стреляющие лыжники завоевали 12 наград: 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые. Четырежды на первую ступень пьедестала поднимался Антон Смольский. Он не оставил никому шансов в спринте, гонке преследования, масс-старте, а также вместе со своей супругой Динарой – в сингл-миксте. За старание и достойные результаты команде от высшего спортивного руководство страны были вручены дипломы и денежные сертификаты.