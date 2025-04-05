Динара Смольская и Ксения Воробей поднялись на пьедестал Кубка Содружества по биатлону

Ни дня без пьедестала. По такому графику выступают белорусы на заключительном этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

5 апреля наша копилка пополнилась серебром. Его обладательницами в одиночной эстафете стали Динара Смольская и Ксения Воробей. Девушки продемонстрировали достаточную меткость и быстрый бег. Опередить наших стреляющих лыжниц смогли только Виктория Сливко и Тамара Дербушева.

В аналогичной дисциплине у мужчин Павел Белько и Антон Смольский финишировали третьими. Четыре штрафных круга и шесть дополнительных патронов не помешали нашим парням оказаться в призерах.

Пятерку сильнейших замкнул еще один белорусский дуэт в составе Ильи Авсеенко и Дмитрия Лазовского. Тандем Степана Данилова и Ивана Тулатина расположился на девятой позиции. Завершится биатлонный сезон завтра, 6 апреля, масс-стартами.