Две белоруски стали призёрами спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка Содружества по биатлону

Сразу две белоруски стали призерами спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка Содружества по биатлону, который стартовал в Мурманске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучший результат показала наша Динара Смольская, которая допустила всего один промах на огневом рубеже. Ее преимущество перед ближайшей преследовательницей россиянкой Анастасией Халили составило 15 секунд. Тройку сильнейших замкнула еще одна наша спортсменка Анна Сола, подняться на пьедестал которой не помешали даже три штрафных круга. Что касается остальных белорусок, то Ксения Воробей заняла 12-е место, Ирина Шаклеина стала 18-й, Дарья Кудаева – 23-я.

У мужчин лучшим из соотечественников стал Антон Смольский. Он занял седьмое место. Приблизиться к призовой тройке ему помешали не самая образцовая скорость и два промаха на стрельбище. Тем не менее, белорус во второй раз в карьере возглавил итоговый общего зачета Кубка Содружества. Сегодняшний результат позволил нашему биатлонисту стать недосягаемым для соперников перед воскресным масс-стартом. Павел Белько замкнул десятку сильнейших, следом расположились – Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко, Иван Тулатин. Степан Данилов занял 23-ю позицию в итоговом протоколе.