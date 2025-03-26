Дмитрий Лазовский одержал победу на старте заключительного этапа ЧР по биатлону

Дмитрий Лазовский одержал победу на старте заключительного этапа чемпионата России по биатлону, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Он проходит в Ханты-Мансийске. Белорусу не было равных в спринте. Наш стреляющий лыжник допустил лишь один промах на двух рубежах, преодолев дистанцию в 10 км за 24 минуты и 14 секунд. Павел Белько стал седьмым.

В женском спринте наши биатлонистки не смогли подняться на подиум. Лучший результат из белорусских спортсменок показала Динара Смольская. В ее пассиве два промаха на стрельбищах и итоговое шестое место. От бронзового призера, россиянки Светланы Мироновой, Динару отделили 10 секунд.

В двадцатку заехала Анна Сола. Она неудачно отстрелялась, отмотала четыре штрафных круга и расположилась в протоколе лишь на 19-м месте. Победу в спринте одержала Полина Плюснина.