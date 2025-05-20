Старт нового сезона! Белорусские биатлонисты начали олимпийский год

Женская и мужская национальные команды Беларуси по биатлону приступили к тренировкам в родных «Раубичах». Летняя подготовка отличается своей спецификой. Сейчас рутинные будни. С подробностями Юлия Силипицкая. В мужской национальной команде в списочном составе семь человек, а также Динара Смольская. Семья вернулась из Москвы с многочисленными победными наградами, и теперь все планы связаны с новым сезоном. Олимпийский год дает белорусам надежду, что все же на предстоящих Играх четырехлетия в Италии будет и наше представительство. Пока разговоры о квотах 2 плюс 2.

Роман Синиченко, старший тренер мужской национальной команды по биатлону:

Готовимся к Олимпиаде. Надежду мы никогда не теряли, мы всегда готовились. Смело заходим в олимпийский цикл. Очень много объемной работы, низкой интенсивности, монотонной, это больше бьет по психоневрологическому состоянию. Система тренировки остается той же. Но отдельные изменения в интенсивности будут. И такой процесс тренировочный творческий. В команде и новобранец – победитель первенства страны и Всероссийских соревнований этого года Глеб Орловский. У парня абсолютно спортивная генетика, его папа – мастер спорта по лыжным гонкам, а мама – тренер. Он легко влился в коллектив и нацелен на результат.

Глеб Орловский, кандидат в мужскую национальную команду Беларуси по биатлону:

Много разных новых тренировок. Они стали больше, длиннее, тяжелее. Цель – расти, развиваться. Больше всего получается масс-старт, преследование. Серьезно нацелились на новые рубежи и биатлонисты со стажем. Дмитрий Лазовский видит свой потенциал в стрельбе.