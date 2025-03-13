Сборная Беларуси по биатлону успешно начала выступление на чемпионате России

Сборная Беларуси по биатлону успешно начала выступление на этапе чемпионата России, представительные соревнования принимает спорткомплекс «Жемчужина Сибири» в Тюмени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первым видом программы стал суперспринт. Женская гонка прошла под диктовку белорусок, до последнего огневого рубежа на победу претендовали две белоруски. Победу в итоге одержала Динара Смольская. Она показала высокую скорость и прошла лишь один штрафной круг. Серебро и бронза – у россиян, Тамары Дербушевой Елизаветы Каплиной. Анну Сола вновь подвела стрельба – три промаха на последнем рубеже. Сола в итоге стала 10-й.

У мужчин серебро завоевал Илья Авсенко. Подняться на пьедестал белорусу не помешали два промаха на огневых рубежах. Замкнул пятерку сильнейших лидер нашей мужской сборной Антон Смольский. Серебряный призер Олимпиады показал высокую скорость, завоевать медаль помешали пять штрафных кругов. А выиграл суперспринт россиянин Кирилл Бажин, не допустивший ни одного промаха. Бронза у Антона Бабикова.