Антон Смольский: «Всегда приятно и легко пожинать плоды своего труда»

Национальная команда Беларуси по биатлону продолжает принимать поздравления по случаю удачного выступления на Кубке сильнейших в Раубичах. На турнире наши стреляющие лыжники выиграли 12 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Денежными премиями были отмечены не только те, кто боролся за награды на лыжне. Не забыли тренерский штаб, медицинский персонал и других людей, которые остались за кадром. Поздравительный адрес от Президента Беларуси Александра Лукашенко зачитал заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля.

Антон Смольский, четырехкратный чемпион кубка сильнейших по биатлону:

Всегда приятно и легко пожинать плоды своего труда, приятно получать премии и все поощрения, тем не менее мы провели огромную работу, все трудились очень много. И я рад, что все труды воплотились в реальность, в результат. И мы порадовали всю страну.

Олег Рыженков, главный тренер национальной команды по биатлону:

Сил и эмоций отдано много, особенно в эстафетных гонках, когда команда первое, второе места заняла. Это выматывает не только физически, но и эмоционально очень сильно. Тем не менее все спортсмены уже не первый раз бывали на подиумах в таких ситуациях, поэтому есть опыт и настройка на следующий старт. Он у нас всегда проходит без осложнений.

Почивать на лаврах спортсменам некогда. Сейчас небольшой перерыв, а затем вновь тренировки. Вторую часть сезона никто не отменял. Соперники, которых белорусы обыграли в Раубичах, наверняка попытаются взять реванш. К этому нужно быть готовыми.