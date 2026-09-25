Новости по тегу #БГУ

Новая площадка появилась на факультете радиофизики и компьютерных технологий. Теперь студенты смогут оттачивать навыки защиты данных на самом современном оборудовании и реальных кейсах.
Инициатива «Учись и работай» стартовала в июне по поручению Президента. Ее цель – помочь студентам устроиться на работу по специальности еще до получения диплома.
Торжественный молебен перед началом занятий в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе – это уже многолетняя традиция в ведущем вузе страны.
Сейчас работы ведутся со стороны внутреннего дворика вуза.
Первокурсников заселяют всех без исключения, получают места и студенты-льготники.
Это выпускники как самого БГУ, так и других вузов страны. Чтобы первые рабочие дни прошли увереннее, для молодых специалистов организовали встречу на базе географического факультета.
Триумф белорусской интеллектуальной элиты на мировой арене. Студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ привезли сразу шесть золотых медалей с 33-й Международной математической олимпиады.
Белорусская сборная показала один из лучших результатов за более чем четверть века участия в олимпиаде.
Специалисты в области инженерного образования, специалисты в области той же самой микроэлектроники, искусственного интеллекта и его технологий, они, безусловно, крайне востребованы.
Престиж профессии педагога – это вопрос национальной безопасности, потому что будущее страны зависит от того, кто стоит у школьной доски и в университетских аудиториях. В БГУ уверены, воспитывать будущих педагогов нужно с самого начала, со школьной скамьи.
На факультете международных отношений БГУ создали модель Организации Объединенных Наций в миниатюре. А студенты, будущие дипломаты, попробовали себя в роли представителей стран-участниц организации и наканнуе 40-летия обсудили последствия аварии на Чернобыльской АЭС.
Торжество открыл благодарственный молебен под руководством Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
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