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Новости по тегу #БГУ

Учебно-научную лабораторию по кибербезопасности открыли в БГУ
25 сентября 2026 18:12

Учебно-научную лабораторию по кибербезопасности открыли в БГУ

Диалоговая площадка по содействию трудоустройства студентов «Учись и работай» прошла на юрфаке БГУ
09 сентября 2026 06:53

Диалоговая площадка по содействию трудоустройства студентов «Учись и работай» прошла на юрфаке БГУ

Митрополит Вениамин возглавил торжественный молебен для студентов БГУ перед началом учебного года
01 сентября 2026 14:51

Митрополит Вениамин возглавил торжественный молебен для студентов БГУ перед началом учебного года

В Минске продолжается реконструкция главного корпуса БГУ
27 августа 2026 08:08

В Минске продолжается реконструкция главного корпуса БГУ

Общежития открыли свои двери! Посмотрели, в каких условиях будут жить студенты БГУ
25 августа 2026 17:27

Общежития открыли свои двери! Посмотрели, в каких условиях будут жить студенты БГУ

БГУ принял в свою команду 150 молодых специалистов
21 августа 2026 11:20

БГУ принял в свою команду 150 молодых специалистов

«Высшая лига» математики: как студенты БГУ покорили международную олимпиаду?
11 августа 2026 17:20

«Высшая лига» математики: как студенты БГУ покорили международную олимпиаду?

Студенты БГУ завоевали шесть золотых медалей на Международной математической олимпиаде
11 августа 2026 11:00

Студенты БГУ завоевали шесть золотых медалей на Международной математической олимпиаде

Инженерия, микроэлектроника и ИИ – каких специалистов не хватает в Минске? Ответил Андрей Король
31 июля 2026 19:10

Инженерия, микроэлектроника и ИИ – каких специалистов не хватает в Минске? Ответил Андрей Король

Как в БГУ обучают будущих педагогов и воспитывают патриотов? Узнали у проректора по учебной работе
05 июня 2026 07:10

Как в БГУ обучают будущих педагогов и воспитывают патриотов? Узнали у проректора по учебной работе

На факультете международных отношений БГУ смоделировали заседание ЭКОСОС ООН
24 апреля 2026 16:56

На факультете международных отношений БГУ смоделировали заседание ЭКОСОС ООН

Празднование Светлой Пасхи состоялось в БГУ
14 апреля 2026 06:40

Празднование Светлой Пасхи состоялось в БГУ