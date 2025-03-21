Сергеенко: сегодня фиксируется небывалый всплеск интереса к нашей отечественной истории

Спасти и сохранить! Этот по сути библейский завет сегодня применим и к тому, что для белорусов по-настоящему свято – память о трагических событиях Второй мировой. И эта самая память сегодня – в условиях мировой информационной войны, которую многие эксперты уже назвали Третьей мировой – стала разменной монетой в руках провокаторов. О важности памяти и недопустимости переписывания истории 21 марта говорили в стенах альма-матер для тех, для кого история – это профессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Истфаку БГУ исполняется 90 лет.

Сегодня факультет посетил Игорь Сергеенко. Председатель Палаты представителей ознакомился с образовательным процессом. В структуре факультета – 9 кафедр, центр образовательных инноваций, студенческие лаборатории. Детальная исследовательская и научная работа – тот пласт, который сегодня просто необходим на высоком уровне. Это залог сохранения нашей памяти и мощный аргумент в адрес тех, кто подвергает наши исторические победы сомнению и пытается преподнести историю под выгодным для них «соусом».

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня мы фиксируем небывалый всплеск интереса к нашей отечественной истории, истории Беларуси. В первую очередь, конечно, которую нельзя разрывать от всемирной, всеобщей истории. История – это не просто наука, она напрямую связана с идеологией. Закладывая те или иные наши знания, формируя отношения к нашей стране, формируя патриота, гражданина, конечно же, это все нужно делать на конкретных примерах. Примерах и истории Великой Отечественной войны и более ранних периодов.

Сохранения исторической памяти – непременный атрибут суверенной политики Беларуси. Этот тезис обозначен и в обновленной Конституции страны. Продолжается масштабная работа по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа 8 десятилетий назад. Немало в последние годы сделано и в сфере преподавания истории – как Великой Отечественной, так и новейшего периода. Во всех вузах страны отдельным предметом изучают историю белорусской государственности.