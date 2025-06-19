Лучшие выпускники БГУ стали участниками бала в Ботаническом саду

Достойно прошли важный для любого человека путь, осознали свое предназначение, реализовали мечты о профессиональном будущем. Лучшие выпускники БГУ стали участниками бала, который состоялся в Ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тематический прием провели в озерном комплексе центрального парка. Почти 250 человек – это молодые люди, которые за время студенчества показали высокие результаты в учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности, а также стали призерами различных олимпиад и конкурсов. Во время официальной части праздника награждены победители конкурса «Лучший выпускник».

Виктория Медведева, выпускница Белорусского государственного университета: Я помню себя абитуриенткой, когда я с большими глазами смотрела на внутренний дворик БГУ, когда я подавала свои документы для поступления. И сегодня, спустя четыре года, я здесь, на выпускном балу, получаю награду. Я хочу выразить благодарность университету за то, что я сегодня здесь, а также за все эти знания, опыт, а также верных друзей и эмоции, которые я получила за годы обучения в ведущем белорусском университете.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Праздник, с одной стороны, несколько грустный, но, с другой стороны, мы понимаем, что это новая жизнь для молодых людей. И пожелание основное – это одерживать победы над собой, которая есть ключ к развитию и, в общем-то, не только профессиональному, но и личностному становлению.

В 2025 году диплом БГУ получили около 4 тысяч молодых людей и девушек. Впереди у всех – новые возможности. Их знания, силы и энергия в нашем государстве будут востребованы.