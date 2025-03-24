Более 250 абитуриентов стали участниками проекта «Студент БГУ на неделю»

С пользой провести каникулы. В Белорусском госуниверситете 24 марта стартовал проект «Студент БГУ на неделю». Его участниками стали больше 250 учащихся школ, гимназий, лицеев и колледжей со всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За пять дней ребята с головой погрузятся в студенческие будни, будут посещать лекции и семинары различных курсов и специальностей, а также ознакомятся с технической базой университета. Потенциальные абитуриенты смогут пообщаться с руководством вуза, узнать все подробности поступления и обучения в БГУ. Все это поможет принять окончательное решение в выборе будущей профессии.

Александр Иванов, ученик гимназии №25 Минска:

Студент недели – это очень важная инициатива, поскольку она помогает людям определиться со своей специальностью, убедиться в том, что именно тот факультет, на который они планируют, – это их призвание, их место, где они будут как-то самореализовываться.

Мария Митрахович, ученица средней школы №12 Светлогорска:

Я выбрала именно этот проект, потому что, во-первых, я планирую поступать в этот вуз, на этот факультет. И мне очень интересно посмотреть, какие будут пары, какие преподаватели, и вообще очень интересно посмотреть именно на студенческую жизнь. Желающих поучаствовать в проекте традиционно много. Поэтому юноши и девушки должны были заполнить анкету и написать мотивационное письмо, а оргкомитету предстояла нелегкая задача: выбрать самых активных и заинтересованных ребят.