Более 250 абитуриентов стали участниками проекта «Студент БГУ на неделю»
С пользой провести каникулы. В Белорусском госуниверситете 24 марта стартовал проект «Студент БГУ на неделю». Его участниками стали больше 250 учащихся школ, гимназий, лицеев и колледжей со всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За пять дней ребята с головой погрузятся в студенческие будни, будут посещать лекции и семинары различных курсов и специальностей, а также ознакомятся с технической базой университета. Потенциальные абитуриенты смогут пообщаться с руководством вуза, узнать все подробности поступления и обучения в БГУ. Все это поможет принять окончательное решение в выборе будущей профессии.
Александр Иванов, ученик гимназии №25 Минска:
Студент недели – это очень важная инициатива, поскольку она помогает людям определиться со своей специальностью, убедиться в том, что именно тот факультет, на который они планируют, – это их призвание, их место, где они будут как-то самореализовываться.
Мария Митрахович, ученица средней школы №12 Светлогорска:
Я выбрала именно этот проект, потому что, во-первых, я планирую поступать в этот вуз, на этот факультет. И мне очень интересно посмотреть, какие будут пары, какие преподаватели, и вообще очень интересно посмотреть именно на студенческую жизнь.
Желающих поучаствовать в проекте традиционно много. Поэтому юноши и девушки должны были заполнить анкету и написать мотивационное письмо, а оргкомитету предстояла нелегкая задача: выбрать самых активных и заинтересованных ребят.
Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:
Количество мест ограничено, и каждый год, из года в год, количество заявок, конечно, значительно превышает количество мест, которые мы можем выделить на этот проект. И туда приходят наиболее мотивированные ребята, которые хотят учиться и которые уже целенаправленно выбирают свою дальнейшую траекторию как в учебе, так и в профессии.
Проект «Студент БГУ на неделю» проводится уже почти на протяжении 10 лет во время весенних и осенних каникул. За эти годы участниками инициативы стали более 2 000 подростков из разных регионов страны.