Белорусские вузы откроют новые специальности в 2025 году

Для обеспечения национальной безопасности! Новые специальности в 2025 году откроют сразу несколько ключевых вузов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в БГУ в этом году их будет четыре. Так, например, «Интеллектуальной электронике» на бюджетной основе будет обучаться 25 человек. Помимо нее в главном вузе страны появятся специальности «Компьютерное моделирование и разработка веб-приложений», «Мировая экономика и торговля», «Африканистика». А вот в Белорусском государственном технологическом университете число специальностей возрастет на три. Две из них преимущественно нацелены на подготовку кадров для военно-промышленного комплекса. В рамках одной из них специалистов обучат проектированию беспилотников и управлению ими. При этом сфера применения дронов будет самой разнообразной.

Андрей Касперович, заведующий кафедрой полимерных композиционных материалов Белорусского государственного технологического университета:

Учитывая, что беспилотная техника прочно входит в нашу жизнь: это и геоинформационные технологии, в области министерства лесного хозяйства мониторинг лесных массивов, геодезия, проектирование городов, ну и, конечно, функционал двойного назначения. Мы обратились к ведущим российским вузам и сделали непрерывный 5-летний план подготовки.

В 5-летнем курсе предусмотрено годовое обучение в Казанском национальном исследовательском техническом университете. Такой же срок обучения и на вторую специальность вуза, где будут готовить разработчиков пороха, ракетного топлива и других энергонасыщенных материалов. Преподавателями, помимо сотрудников БГТУ, станут работники профильных предприятий и российских вузов. Основными заказчиками кадров выступят предприятия военно-промышленного комплекса и Национальная академия наук Беларуси, но специалисты смогут применить свои знания по другим направлениям.

Марина Андрюхова, заведующий кафедрой химической переработки древесины Белорусского государственного технологического университета:

Взрывчатые вещества используются не только в военном промышленном комплексе, но и в гражданском деле: как в строительстве, так и в горнодобывающей промышленности при добыче полезных ископаемых, которые тоже у нас добываются.