Современное мироустройство и актуальность модели многополярности обсудили в БГУ

Умение находить компромиссы для достижения общих целей – основа дипломатии. Но, похоже, в последние годы многие страны забыли об этом. Актуальные вопросы развития международных отношений обсудили в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследователи, в том числе из России и Китая, обменялись мнениями и представили свои проекты. Особое внимание уделили необходимости адаптации к быстро меняющимся условиям и поиску новых форм взаимодействия. Так, в планах реализация совместных инициатив в образовательной сфере.

Сергей Уянаев, заместитель директора Института Китая и современной Азии Российской академии наук:

Мы воспользовались любезным приглашением Белорусского государственного университета принять участие в трехстороннем форуме с участием нашим китайских друзей, посвященном перспективам трехстороннего сотрудничества России, Китая и Беларуси, тех стран, которые исповедуют общие внешнеполитические цели.

Руслан Есин, заведующий кафедрой комплексного изучения развития Китая факультета международных отношений Белорусского государственного университета:

Сегодня очень важно выстраивать открытый доверительный трехсторонний формат. И вот здесь именно генеральной идеей выступает поиск партнеров в Китае, поиск партнеров Российской Федерации. И мы очень рады, что факультет международных отношений открывает возможность для научной дискуссии. Ряд проектов представили студенты и молодые ученые. Их разработки подтверждают значимость многостороннего партнерства в различных сферах.