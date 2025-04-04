В БГУ откроют набор на новые специальности

Горячая пора для абитуриентов – вступительная кампания. Выбор вуза определяет будущее. О плане приема на этот год рассказали в БГУ. Университет ждет около 4200 студентов. И это без учета набора на военный факультет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество бюджетных мест увеличится, больше станет и льготников: к выпускникам педагогических и военно-патриотических классов добавятся те, кто окончил классы инженерного профиля. Их выпускники смогут поступить на физический и химический факультеты. Также продолжится увеличение количества мест для целевого набора. При составлении плана приема учли заявки от заказчиков кадров, потребности экономики. В этом году в БГУ четыре новые специальности.

Анна Королева, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Заявок на такое количество ребят на распределение выпускников по новой специальности «Международная экономика и торговля с изучением китайского языка» более 100. И, конечно, это нам показало, что специальность будет очень востребована экономикой нашей страны. Ребята будут владеть знаниями об экономике Беларуси и Китая, а также владеть коммуникационными возможностями на русском и китайском. На факультете радиофизики открывается набор на специальность «Интеллектуальная электроника». Она будет сочетать знания по электронике, искусственному интеллекту и робототехнике. Факультет социокультурных коммуникаций начнет обучать компьютерному моделированию и разработке веб-приложений. Принципиально новой для белорусской сферы образования стала еще одна специальность – «африканистика». Ее появление обусловлено динамикой развития отношений с этим континентом.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:

Потребность именно в таких специалистах, в первую очередь, в Министерстве иностранных дел. Основная масса как раз таки будет уходить туда, там же они будут проходить практику. Ну и, конечно же, предприятия реального сектора экономики, которые выходят на африканский рынок, они тоже нуждаются в таких специалистах.