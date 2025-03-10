Виртуальное эндопротезирование! Учёный БГУ разработал методику, которая определяет прочность тазобедренного импланта

История длиной в 10 лет. Идея создать авторскую методику расчета прочности вживляемого имплантата пришла к Андрею Викторовичу Никитину, когда он работал на белорусском предприятии по производству эндопротезов тазобедренного сустава.
История длиной в 10 лет. Идея создать авторскую методику расчета прочности вживляемого имплантата пришла к Андрею Викторовичу Никитину, когда он работал на белорусском предприятии по производству эндопротезов тазобедренного сустава.
Разработанный алгоритм действий универсальный, он подходит не только для эндопротезирования. Его можно использовать при лечении переломов и при костно-замещающей хирургии. Благодаря методике врачи смогут моделировать переломы в кости или удаление какой-то ее части.
Андрей Никитин, преподаватель кафедры био- и наномеханики механико-математического факультета БГУ:
Можем дать какие-то рекомендации для хирургов: какой лучше имплант использовать, размер его, как его лучше разместить в кости. Компьютерная томография, полученная в результате обследования пациента, напрямую используется для создания трехмерной модели кости и размещения внутри кости импланта, при этом сохраняются все свойства костной ткани.
Андрей Никитин:
Можно виртуально произвести операцию эндопротезирования с помощью резекции головки бедренной кости и размещения, согласно всем анатомическим осям, имплантанта. Вот как показаны рисунки. Здесь показаны буквально только две анатомические оси. Тестирую всю эту биомеханическую систему на различные нагрузки, то есть здесь показана третья фаза ходьбы, когда весь вес пациента переносится на больную ногу. И в дальнейшем, когда модель рассчитана, мы имеем информацию о том, как ведет себя имплант, как ведет себя сама кость.
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