Виртуальное эндопротезирование! Учёный БГУ разработал методику, которая определяет прочность тазобедренного импланта

История длиной в 10 лет. Идея создать авторскую методику расчета прочности вживляемого имплантата пришла к Андрею Викторовичу Никитину, когда он работал на белорусском предприятии по производству эндопротезов тазобедренного сустава.

Разработанный алгоритм действий универсальный, он подходит не только для эндопротезирования. Его можно использовать при лечении переломов и при костно-замещающей хирургии. Благодаря методике врачи смогут моделировать переломы в кости или удаление какой-то ее части.

Андрей Никитин, преподаватель кафедры био- и наномеханики механико-математического факультета БГУ:

Можем дать какие-то рекомендации для хирургов: какой лучше имплант использовать, размер его, как его лучше разместить в кости. Компьютерная томография, полученная в результате обследования пациента, напрямую используется для создания трехмерной модели кости и размещения внутри кости импланта, при этом сохраняются все свойства костной ткани.