В БГУ отметили китайский Новый год

Аутентично, ярко, самобытно. В БГУ с особым настроением отметили Праздник Весны – китайский Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты двух стран презентовали свои обычаи, молодежь из КНР представила традиционные костюмы и блюда. Звучали песни, были и танцы, мастера исполнили композиции на старинном инструменте Гуцинь. Его называют прародителем китайской музыки и даже связующим звеном между прошлым и настоящим.

Ин Луань, аспирантка кафедры филологического факультета БГУ:

На мне сегодня традиционный праздничный наряд, который принято надевать в южной части Китая только на важные события. Одно из таких – китайский Новый год. И знаете, я вижу много сходств между нашим Праздником Весны, это второе название торжества, и белорусским Рождеством. Все происходит очень ярко и масштабно, а также в обеих странах принято собираться отмечать всей семьей.

Культурный обмен укрепляет всестороннее и стратегическое партнерство наших стран. Кабинет изучения народных культур Беларуси и Китая на филфаке БГУ работает уже два года. Праздник Весны здесь отметили впервые, в планах – сделать мероприятие традиционным.