Семинары, лекции и мастер-классы – в БГУ проходит молодёжный фестиваль в области устойчивого развития

Семинары, лекции и мастер-классы: в БГУ проходит молодежный фестиваль в области устойчивого развития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема 2025 года – адаптация к последствиям изменения климата на уровне компаний и регионов. В фестивале принимают участие более 40 высших учебных заведений Беларуси, России, Армении и Узбекистана.

Александр Бурачонок, декан факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета: Это мероприятие будет способствовать продвижению идеи «зеленого» университета и всего того, что связано с улучшением климатических условий.

Разноплановые мероприятия в рамках форума пройдут на пяти площадках вуза. Первая – факультет социокультурных коммуникаций. Так, студентам предложили продемонстрировать возможности взаимодействия индустрии красоты и экологии.

Мария Шумская, студентка факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета: Тема моей работы – катастрофа в Анапе. То есть разлив нефти. И собственно я его изобразила более в формальном образе у себя на платке.

Марина Липская, старший преподаватель факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета:

Было принято такое совместное решение вместе с ними о том, что будет разработана коллекция авторских платков. Если вы посмотрите, то они все выполнены вручную. Это и авторские росписи в комбинации, например, с пэчворком.

Молодежный фестиваль «ВузЭкоФэст» – проект, который включает мероприятия по темам устойчивого развития в вузах стран СНГ. Его миссия – улучшение окружающей среды за счет внедрения концепции зеленых университетов и интеграции принципов устойчивого развития в деятельность вузов, городов и стран.