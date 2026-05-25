Новости по тегу #Беларусь-Шри-Ланка

Ранее за документы приходилось отдавать около 50 долларов.
Александр Лукашенко провел встречу с Министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки.
В стране добывают десятки видов минералов, включая знаменитые цейлонские сапфиры, рубины и александриты. Именно это направление может стать еще одной точкой роста в развитии двустороннего сотрудничества.
Дипломатическим отношениям двух государств уже более 25 лет. По итогам 2025 года, товарооборот между странами составил свыше 23,5 миллионов долларов. Пока цифры нельзя назвать рекордными, однако серьезный потенциал для роста есть.
На повестке – торговля, логистика, межпарламентское взаимодействие, развитие туризма, образовательные услуги и межрегиональные связи.
На проведение переговоров уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.
Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки.
Глава нашего государства отметил, что между странами сложились глубокие отношения конструктивного сотрудничества.
«Уверен, что усилия властей и спасательных служб помогут региону преодолеть последствия этой страшной трагедии», – подчеркнул белорусский лидер.
Маршрут запустили в преддверии 25-летия дипотношений между странами. Дебютный рейс почти полон.
В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с победой на прошедших президентских выборах.
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