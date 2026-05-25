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Новости по тегу #Беларусь-Шри-Ланка

Шри-Ланка отменила визовый сбор для граждан Беларуси
25 мая 2026 14:18

Шри-Ланка отменила визовый сбор для граждан Беларуси

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество
14 мая 2026 17:03

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество

Шри-Ланка рассматривает Беларусь как возможного партнера в добыче драгоценных камней
14 мая 2026 13:38

Шри-Ланка рассматривает Беларусь как возможного партнера в добыче драгоценных камней

Лукашенко: Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой
14 мая 2026 10:38

Лукашенко: Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой

В Совете Республики пройдет встреча Виджита Херата с Натальей Кочановой
14 мая 2026 05:41

В Совете Республики пройдет встреча Виджита Херата с Натальей Кочановой

Лукашенко одобрил проект соглашения со Шри-Ланкой о воздушном сообщении
13 мая 2026 16:50

Лукашенко одобрил проект соглашения со Шри-Ланкой о воздушном сообщении

Шри-Ланка введет бесплатные визы для белорусов с 25 мая
13 мая 2026 13:48

Шри-Ланка введет бесплатные визы для белорусов с 25 мая

Лукашенко поздравил Президента и народ Шри-Ланки с Днём Независимости
04 февраля 2026 05:48

Лукашенко поздравил Президента и народ Шри-Ланки с Днём Независимости

Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с многочисленными жертвами паводков
01 декабря 2025 13:45

Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с многочисленными жертвами паводков

Новая страна на карте маршрутов! «Белавиа» открыла прямые рейсы в Шри-Ланку
28 октября 2025 07:02

Новая страна на карте маршрутов! «Белавиа» открыла прямые рейсы в Шри-Ланку

Президент Шри-Ланки поздравил Лукашенко с победой на выборах
05 февраля 2025 17:07

Президент Шри-Ланки поздравил Лукашенко с победой на выборах

Глава МИД Шри-Ланки: у нас с Беларусью сложились отношения долгосрочные, проверенные временем
11 июня 2024 18:08

Глава МИД Шри-Ланки: у нас с Беларусью сложились отношения долгосрочные, проверенные временем