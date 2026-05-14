Шри-Ланка рассматривает Беларусь как возможного партнера в добыче драгоценных камней

Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом сегодня, 14 мая, шла речь на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этой страны Виджитой Хератом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломатическим отношениям двух государств уже более 25 лет. По итогам 2025 года, товарооборот между странами составил свыше 23,5 миллионов долларов. Пока цифры нельзя назвать рекордными, однако серьезный потенциал для роста есть. Одним из важных шагов стало подписанное накануне соглашение о воздушном сообщении. По сути, это база для будущих регулярных рейсов, а значит – новые возможности для бизнеса, туризма, образовательных обменов и более тесных контактов между странами. Экономика, при этом, остается фундаментом партнерства: Беларусь готова развивать совместные проекты в разных областях – от промышленности до сельского хозяйства.

Шри-Ланка, которую по праву считают одним из мировых центров добычи драгоценных камней, рассматривает Беларусь как возможного партнера в этой сфере. В стране добывают десятки видов минералов, включая знаменитые цейлонские сапфиры, рубины и александриты. Именно это направление может стать еще одной точкой роста в развитии двустороннего сотрудничества.

Виджита Херат, министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки:

У нас есть планы по поставкам драгоценных камней, которые могут использоваться в Беларуси для дальнейшей обработки. В свою очередь мы рассчитываем на то, что сможем нарастить поставки машиностроительной, сельскохозяйственной техники, удобрений из Беларуси. Мы провели ряд очень конструктивных и продуктивных встреч, как с главой белорусского государства, так и с министром иностранных дел, руководителями других министерств и ведомств, бизнес-кругами и представителями туристической сферы Беларуси. Мы планируем по итогам достигнутых договоренностей предпринимать еще более активные шаги для развития двустороннего взаимодействия.

Важное место в сотрудничестве двух стран занимает сфера образования. Сегодня в белорусских университетах обучается более 2 600 студентов из Шри-Ланки. Причем для самой южно-азиатской страны это не просто статистика: белорусское образование, особенно медицинское, давно стало заметной частью подготовки местных специалистов. Новый меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования должен еще больше укрепить эту связь.