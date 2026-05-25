Шри-Ланка отменила визовый сбор для граждан Беларуси

Шри-Ланка стала еще доступнее для белорусов. С 25 мая визовый сбор для граждан нашей страны полностью отменен. Ранее за документы приходилось отдавать около 50 долларов. Новые правила распространяются как на туристов, так и на бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом сами визы не отменили, они просто стали бесплатными. Оформлять электронное разрешение на въезд по-прежнему нужно заранее, на официальном сайте, но теперь за это не придется платить.

Импульсом к развитию сотрудничества в сфере туризма послужила недавняя встреча Президента Беларуси с министром иностранных дел Шри-Ланки. Кроме того, в середине мая правительства обеих стран подписали соглашение о воздушном сообщении. Минск и Матталу свяжут регулярные авиамаршруты. Пока же с осени 2025 года раз в неделю выполняются чартерные рейсы, а загрузка самолетов достигает 90%.