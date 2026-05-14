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В Совете Республики пройдет встреча Виджита Херата с Натальей Кочановой

14 мая 2026 05:41
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Образование, туризм и экономика. Продолжается визит в Беларусь министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Херата. Делегация прибыла накануне и уже провела переговоры в МИД. Стороны обсудили торгово‑экономическое сотрудничество, гуманитарные проекты и совместную работу на международных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шри-Ланка введет бесплатные визы для белорусов с 25 мая.

В Совете Республики пройдет встреча Виджита Херата с Натальей Кочановой-2

Ориентиром в развитии отношений с Коломбо остается позиция Президента Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает: фундамент сотрудничества создан – это взаимное доверие, образование и туризм. Каждый пятый врач на Шри-Ланке – выпускник белорусского вуза, и Минск готов расширять подготовку специалистов по инженерным, аграрным и гуманитарным направлениям. Туризм – еще один ключевой вектор: с 25 мая Шри-Ланка делает визы для белорусов бесплатными, а прямое чартерное сообщение, открытое в 2025 году, уже увеличило поток поездок и деловых контактов.

Лукашенко одобрил проект соглашения со Шри-Ланкой о воздушном сообщении.

В Совете Республики пройдет встреча Виджита Херата с Натальей Кочановой-4

Сегодня, 14 мая, в Совете Республики пройдет встреча Виджита Херата с председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой. На повестке – торговля, логистика, межпарламентское взаимодействие, развитие туризма, образовательные услуги и межрегиональные связи. Для Беларуси это важное направление сотрудничества со странами «дальней дуги».

Накануне по итогам переговоров стороны решили разработать Дорожную карту двустороннего сотрудничества – документ объединит ключевые проекты в экономике, науке и гуманитарной сфере. Также началась подготовка к третьему заседанию совместной Белорусско‑Ланкийской комиссии по торгово‑экономическому сотрудничеству – его планируют провести до конца нынешнего года. 

# Беларусь-Шри-Ланка

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