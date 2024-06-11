Глава МИД Шри-Ланки: у нас с Беларусью сложились отношения долгосрочные, проверенные временем

В Нижнем Новгороде продолжается встреча глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Сегодня – в расширенном формате. К диалогу присоединились и так называемые страны-партнеры – те государства, которые проявляют заинтересованность к БРИКС. Их более 20. В том числе и наша страна, которая уже подала заявку на вступление в объединение и заручилась поддержкой его основных участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До начала официальной программы – несколько двусторонних встреч. Сергей Алейник выбрал себе в визави коллегу из Шри-Ланки. Беларусь заинтересована в интенсификации диалога с этой страной. В основном мы поставляем в Шри-Ланку удобрения. Конечно, проложены туристические маршруты, но можем больше, уверены на островном государстве.