Глава МИД Шри-Ланки: у нас с Беларусью сложились отношения долгосрочные, проверенные временем
В Нижнем Новгороде продолжается встреча глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Сегодня – в расширенном формате. К диалогу присоединились и так называемые страны-партнеры – те государства, которые проявляют заинтересованность к БРИКС. Их более 20. В том числе и наша страна, которая уже подала заявку на вступление в объединение и заручилась поддержкой его основных участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До начала официальной программы – несколько двусторонних встреч. Сергей Алейник выбрал себе в визави коллегу из Шри-Ланки. Беларусь заинтересована в интенсификации диалога с этой страной. В основном мы поставляем в Шри-Ланку удобрения. Конечно, проложены туристические маршруты, но можем больше, уверены на островном государстве.
Али Сабри, министр иностранных дел Шри-Ланки:
Между Беларусью и Шри-Ланкой сложились отношения долгосрочные, проверенные временем, дружественные, и они направлены на продвижение интересов как в торговой сфере, так и в отношениях между людьми. Сюда мы относим и направления в образовании, у нас очень тесные связи, а так же туризм. Сегодня мы обсуждали энергетический сектор. Интерес для нас представляют также удобрения, и мы бы хотели также привлечь инвесторов из Беларуси в нашу страну, потому что очень много сфер, где мы могли бы повзаимодействовать.
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