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Президент Шри-Ланки поздравил Лукашенко с победой на выборах

05 февраля 2025 17:07
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В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с победой на прошедших президентских выборах. Очередное 5 февраля поступило от лидера Шри-Ланки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем послании Анура Кумара Диссанаяке подчеркнул, что рассчитывает на тесное сотрудничество с Беларусью, а также дальнейшее укрепление взаимовыгодных двусторонних связей и расширение сотрудничества в новых и еще более масштабных сферах.

Президент Шри-Ланки поздравил Лукашенко с победой на выборах-2

Анура Кумара Диссанаяке, Президент Шри-Ланки:
От имени правительства и народа Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, а также от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь.

Шри-Ланку и Беларусь связывают давние дружественные отношения, в основе которых лежат активные межличностные контакты, взаимное уважение и добрая воля во многих сферах, а также взаимодействие на многосторонних форумах.

# Беларусь-Шри-Ланка # Международная политика # Выборы в Беларуси

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