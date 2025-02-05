Президент Шри-Ланки поздравил Лукашенко с победой на выборах

В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с победой на прошедших президентских выборах. Очередное 5 февраля поступило от лидера Шри-Ланки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем послании Анура Кумара Диссанаяке подчеркнул, что рассчитывает на тесное сотрудничество с Беларусью, а также дальнейшее укрепление взаимовыгодных двусторонних связей и расширение сотрудничества в новых и еще более масштабных сферах.