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Новая страна на карте маршрутов! «Белавиа» открыла прямые рейсы в Шри-Ланку

28 октября 2025 07:02
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Улететь в тропики, хорошо отдохнуть и вернуться обратно. Новая страна на карте маршрутов Национального авиаперевозчика – Шри-Ланка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая страна на карте маршрутов! «Белавиа» открыла прямые рейсы в Шри-Ланку-2

Выполнение полетной программы из Минска стартовало 28 октября. Маршрут запустили в преддверии 25-летия дипотношений между странами. Дебютный рейс почти полон. Международный аэропорт Маттала расположен в южной части острова, где тропическая красота начинается буквально сразу после посадки. 

В этом островном государстве, находящемся в Индийском океане, сразу 8 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, есть белоснежные пляжи, джунгли, растет знаменитый цейлонский чай. Рейсы из столицы Беларуси – каждый вторник на комфортабельном воздушном судне Airbus A-330-200. Время в пути – ориентировочно 9,5 часов. 

Новая страна на карте маршрутов! «Белавиа» открыла прямые рейсы в Шри-Ланку-4

Напомним, отдыхающие, прибывающие на остров с краткосрочными целями, должны получить электронное разрешение на поездку. Оно выдается на 30 дней и позволяет в течение этого времени дважды въехать в страну. Детям младше 12 лет виза предоставляется бесплатно. 

# Шри-Ланка # Беларусь-Шри-Ланка

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