Новая страна на карте маршрутов! «Белавиа» открыла прямые рейсы в Шри-Ланку

Улететь в тропики, хорошо отдохнуть и вернуться обратно. Новая страна на карте маршрутов Национального авиаперевозчика – Шри-Ланка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выполнение полетной программы из Минска стартовало 28 октября. Маршрут запустили в преддверии 25-летия дипотношений между странами. Дебютный рейс почти полон. Международный аэропорт Маттала расположен в южной части острова, где тропическая красота начинается буквально сразу после посадки.

В этом островном государстве, находящемся в Индийском океане, сразу 8 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, есть белоснежные пляжи, джунгли, растет знаменитый цейлонский чай. Рейсы из столицы Беларуси – каждый вторник на комфортабельном воздушном судне Airbus A-330-200. Время в пути – ориентировочно 9,5 часов.