Лукашенко поздравил Президента и народ Шри-Ланки с Днём Независимости

Хочешь ты не хочешь, а тебе дадут нагрузочку – Лазуткин о практике укрупнения в Беларуси

Сегодня идет практика укрупнения. Было сказано про сельхозобъединение, когда вот проблемные пристегивают к более нормальным. Где-то это работает, а где-то получается, что у вас было одно хозяйство хорошее, а второе проблемное, а станет два проблемных или в лучшем случае два средних. Такое тоже бывае