Лукашенко поздравил Президента и народ Шри-Ланки с Днём Независимости
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Шри-Ланки и весь ланкийский народ с Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава нашего государства отметил, что между странами сложились глубокие отношения конструктивного сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Взаимное доверие и успешная работа в сферах образования и туризма уже создали хороший фундамент для нашего движения вперед.
Президент Беларуси выразил убеждение, что совместными усилиями Беларусь и Шри-Ланка продолжат наполнять двустороннее партнерство новыми проектами в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.