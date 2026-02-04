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Лукашенко поздравил Президента и народ Шри-Ланки с Днём Независимости

04 февраля 2026 05:48
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Шри-Ланки и весь ланкийский народ с Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава нашего государства отметил, что между странами сложились глубокие отношения конструктивного сотрудничества.

Лукашенко поздравил Президента и народ Шри-Ланки с Днём Независимости-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Взаимное доверие и успешная работа в сферах образования и туризма уже создали хороший фундамент для нашего движения вперед.

Лукашенко поздравил Президента и народ Шри-Ланки с Днём Независимости-4

Президент Беларуси выразил убеждение, что совместными усилиями Беларусь и Шри-Ланка продолжат наполнять двустороннее партнерство новыми проектами в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Шри-Ланка

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