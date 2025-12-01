Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с многочисленными жертвами паводков

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате паводков и оползней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«От имени народа Республики Беларусь и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофических паводков и оползней в Шри-Ланке. Уверен, что усилия властей и спасательных служб помогут региону преодолеть последствия этой страшной трагедии», – подчеркнул белорусский лидер.