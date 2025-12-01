Прямой эфир

Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с многочисленными жертвами паводков

01 декабря 2025 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате паводков и оползней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с многочисленными жертвами паводков-2

«От имени народа Республики Беларусь и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофических паводков и оползней в Шри-Ланке. Уверен, что усилия властей и спасательных служб помогут региону преодолеть последствия этой страшной трагедии», – подчеркнул белорусский лидер.

# Александр Лукашенко # Шри-Ланка # Беларусь-Шри-Ланка

Другие новости рубрики

Все новости
В Алжире прошёл двусторонний бизнес-форум
01 декабря 2025 13:36

В Алжире прошёл двусторонний бизнес-форум

Минчанка спасает жизни лошадям! Рассказываем трогательные истории помощи животным
01 декабря 2025 13:00

Минчанка спасает жизни лошадям! Рассказываем трогательные истории помощи животным

Её творчество меняет жизни. Пообщались с белоруской, которая обучает вокалу людей с инвалидностью
01 декабря 2025 12:32

Её творчество меняет жизни. Пообщались с белоруской, которая обучает вокалу людей с инвалидностью