Лукашенко: Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой
Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом сегодня, 14 мая, шла речь на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этой страны Виджитой Хератом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломатическим отношениям двух государств уже более 25 лет. По итогам 2025 года, товарооборот между странами составил свыше 23,5 миллионов долларов. Пока цифры нельзя назвать рекордными, однако серьезный потенциал для роста есть. Одним из важных шагов стало подписанное накануне соглашение о воздушном сообщении. По сути, это база для будущих регулярных рейсов, а значит – новые возможности для бизнеса, туризма, образовательных обменов и более тесных контактов между странами.
Особое место занимает сфера образования. Сегодня в белорусских университетах обучается более 2 600 студентов из Шри-Ланки. Причем для самой южно-азиатской страны это не просто статистика: белорусское образование, особенно медицинское, давно стало заметной частью подготовки местных специалистов. Новый меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования должен еще больше укрепить эту связь. Экономика, при этом, остается фундаментом партнерства: Беларусь готова развивать совместные проекты в разных областях – от промышленности до сельского хозяйства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя «дорожную карту», план наших взаимоотношений. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна, с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из трех-четырех пунктов, – неважно. Но его надо иметь. Для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться. Еще раз благодарю вас за этот визит, за ту возможность, которую вы будете иметь для того, чтобы ознакомиться с нашими возможностями.
Шри-Ланка, которую по праву считают одним из мировых центров добычи драгоценных камней, рассматривает Беларусь как возможного партнера в этой сфере. В стране добывают десятки видов минералов, включая знаменитые цейлонские сапфиры, рубины и александриты. Как сообщил министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки, обсуждается возможность поставок драгоценных камней в Беларусь для дальнейшей обработки.