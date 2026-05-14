Лукашенко: Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой

Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом сегодня, 14 мая, шла речь на встрече Александра Лукашенко с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма этой страны Виджитой Хератом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломатическим отношениям двух государств уже более 25 лет. По итогам 2025 года, товарооборот между странами составил свыше 23,5 миллионов долларов. Пока цифры нельзя назвать рекордными, однако серьезный потенциал для роста есть. Одним из важных шагов стало подписанное накануне соглашение о воздушном сообщении. По сути, это база для будущих регулярных рейсов, а значит – новые возможности для бизнеса, туризма, образовательных обменов и более тесных контактов между странами.

Особое место занимает сфера образования. Сегодня в белорусских университетах обучается более 2 600 студентов из Шри-Ланки. Причем для самой южно-азиатской страны это не просто статистика: белорусское образование, особенно медицинское, давно стало заметной частью подготовки местных специалистов. Новый меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования должен еще больше укрепить эту связь. Экономика, при этом, остается фундаментом партнерства: Беларусь готова развивать совместные проекты в разных областях – от промышленности до сельского хозяйства.