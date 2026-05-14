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Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество

14 мая 2026 17:03
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Беларусь усиливает свое присутствие в Южной Азии и делает ставку на практичное, взаимовыгодное сотрудничество. Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хератом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры во Дворце Независимости показали, что стороны готовы перейти от точечного взаимодействия к системной работе с четким экономическим расчетом и конкретными проектами. Речь идет о формировании полноценной дорожной карты от промышленности и сельского хозяйства до образования и туризма. 

Уже есть предметные договоренности: запуск прямого авиасообщения, расширение образовательных программ, рост деловой активности. В экономике стороны делают ставку на взаимодополнение. Беларусь предлагает технику и удобрения, Шри-Ланка – выход на рынок драгоценных камней и новые логистические возможности. При этом акцент – на результат. 

Как подчеркнул Александр Лукашенко, сотрудничество должно опираться на конкретные цели и понятные проекты, которые можно реализовать в ближайшей перспективе.

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество-2

Пока на благословенной земле Ближнего Востока идет война, Беларусь открывает себе благословенную землю Южной Азии. Именно так с санскрита переводится Шри-Ланка. Дипломатическим отношениям четверть века, а на площадке ООН нет разногласий по развитию гуманитарного сотрудничества и различного рода деклараций. 

Заключено восемь международных правовых документов. Есть даже совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Состоялись встречи в двух столицах. Но именно после договоренности с Президентом отношения должны получить практическую наполняемость.

Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой – Лукашенко.

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество-4

Ланкийская делегация называет этот визит историческим. Полвека назад это островное государство именовалось Цейлоном. Но вовсе не чай главный страновой бренд. Шри-Ланка по праву считается мировым центром добычи драгоценных камней. Цейлонские сапфиры, рубины, александриты и лунный камень. Всего здесь добывают 70-80 видов минералов. А перерабатывать могли бы на наших ювелирных заводах. Компетенции-то сохранены.

Шри-Ланка рассматривает Беларусь как возможного партнера в добыче драгоценных камней.

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество-6

С октября 2025 года парламентарии двух стран создали группу дружбы. Сегодня высоких гостей принимали в Совете Республики. Парламентскую дипломатию намереваются преобразовать в драйвер отношений. Обсуждены конкретные проекты в сфере торговли, туризма и образования.

Беларусь и Шри-Ланка намерены активизировать межпарламентское взаимодействие.

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество-8

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы коснулись тех направлений, которые уже развиваются, и тех перспективных направлений, которые мы заинтересованы развивать совместными усилиями. Иными словами, чтобы наши отношения прирастали новыми перспективными проектами сотрудничества. 

У нас очень хорошие отношения в области туризма. За последние 3 года мы приросли в 10 раз по количеству белорусов, посещающих Шри-Ланку. И, конечно, значительное внимание уделили вопросам экономического сотрудничества. Это базис любых отношений. У нас довольно динамично последний год развивается наша двусторонняя торговля. Она за прошедший год удвоилась и по товарам, и по услугам. 

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество-10

Теперь не мы ищем точки опоры на дальней дуге, а страны дальней дуги стремятся выстроить диалог с Минском. Логехан Чандракумар недолго искал дорогу к медицинским знаниям. Из трех возможных столиц выбрал Минск. В Шри-Ланке у каждого пятого врача белорусский диплом.

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество-12

У иностранного студента сложилась даже общественная карьера в Беларуси. Он заместитель начальника отдела по работе с иностранными студентами вуза. В университете большое внимание уделяет адаптации зарубежных студентов. Организованы спецкурсы по изучению русского языка.

Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество-14

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
С данной страной у нас есть стабильное исторически сложившееся взаимоотношение, которое касается обучения в нашей стране студентов по медицинскому профилю. И сегодня мы должны сказать о том, что в каждом из университетов, у нас четыре медицинских университета, есть своя диаспора из этой страны. 

О чем это говорит? Во-первых, качество медицинского образования, которое в нашей стране преподается, устраивает граждан Шри-Ланки. Важно, чтобы данный процесс, конечно, не ограничился таким формальным количеством студентов. Сегодня в нашей стране их обучается порядка 2 700.

Сегодня высокие гости ознакомились с возможностями столичного меда. А буквально накануне с министром образования подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере высшего образования. Товары и услуги из Беларуси интересны ланкийской стороне. А договоренности на политическом уровне должны способствовать более активному сотрудничеству. Сложности только в расстоянии. Но его начинают постепенно преодолевать. Беларусь и Шри-Ланку в конце октября свяжет воздушное сообщение.

# Беларусь-Шри-Ланка # Международное сотрудничество # Александр Ходжаев # Сергей Алейник

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