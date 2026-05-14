Туризм, логистика, торговля: Беларусь и Шри-Ланка расширяют сотрудничество

Беларусь усиливает свое присутствие в Южной Азии и делает ставку на практичное, взаимовыгодное сотрудничество. Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хератом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры во Дворце Независимости показали, что стороны готовы перейти от точечного взаимодействия к системной работе с четким экономическим расчетом и конкретными проектами. Речь идет о формировании полноценной дорожной карты от промышленности и сельского хозяйства до образования и туризма. Уже есть предметные договоренности: запуск прямого авиасообщения, расширение образовательных программ, рост деловой активности. В экономике стороны делают ставку на взаимодополнение. Беларусь предлагает технику и удобрения, Шри-Ланка – выход на рынок драгоценных камней и новые логистические возможности. При этом акцент – на результат. Как подчеркнул Александр Лукашенко, сотрудничество должно опираться на конкретные цели и понятные проекты, которые можно реализовать в ближайшей перспективе.

Пока на благословенной земле Ближнего Востока идет война, Беларусь открывает себе благословенную землю Южной Азии. Именно так с санскрита переводится Шри-Ланка. Дипломатическим отношениям четверть века, а на площадке ООН нет разногласий по развитию гуманитарного сотрудничества и различного рода деклараций. Заключено восемь международных правовых документов. Есть даже совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Состоялись встречи в двух столицах. Но именно после договоренности с Президентом отношения должны получить практическую наполняемость. Беларусь нацелена расширять сотрудничество со Шри-Ланкой – Лукашенко.

Ланкийская делегация называет этот визит историческим. Полвека назад это островное государство именовалось Цейлоном. Но вовсе не чай главный страновой бренд. Шри-Ланка по праву считается мировым центром добычи драгоценных камней. Цейлонские сапфиры, рубины, александриты и лунный камень. Всего здесь добывают 70-80 видов минералов. А перерабатывать могли бы на наших ювелирных заводах. Компетенции-то сохранены. Шри-Ланка рассматривает Беларусь как возможного партнера в добыче драгоценных камней.

С октября 2025 года парламентарии двух стран создали группу дружбы. Сегодня высоких гостей принимали в Совете Республики. Парламентскую дипломатию намереваются преобразовать в драйвер отношений. Обсуждены конкретные проекты в сфере торговли, туризма и образования. Беларусь и Шри-Ланка намерены активизировать межпарламентское взаимодействие.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы коснулись тех направлений, которые уже развиваются, и тех перспективных направлений, которые мы заинтересованы развивать совместными усилиями. Иными словами, чтобы наши отношения прирастали новыми перспективными проектами сотрудничества. У нас очень хорошие отношения в области туризма. За последние 3 года мы приросли в 10 раз по количеству белорусов, посещающих Шри-Ланку. И, конечно, значительное внимание уделили вопросам экономического сотрудничества. Это базис любых отношений. У нас довольно динамично последний год развивается наша двусторонняя торговля. Она за прошедший год удвоилась и по товарам, и по услугам.

Теперь не мы ищем точки опоры на дальней дуге, а страны дальней дуги стремятся выстроить диалог с Минском. Логехан Чандракумар недолго искал дорогу к медицинским знаниям. Из трех возможных столиц выбрал Минск. В Шри-Ланке у каждого пятого врача белорусский диплом.

У иностранного студента сложилась даже общественная карьера в Беларуси. Он заместитель начальника отдела по работе с иностранными студентами вуза. В университете большое внимание уделяет адаптации зарубежных студентов. Организованы спецкурсы по изучению русского языка.