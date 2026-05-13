Шри-Ланка введет бесплатные визы для белорусов с 25 мая

Шри-Ланка с 25 мая сделает бесплатными визы для белорусов. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки. Стороны обозначили, что туризм является одним из важнейших направлений двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Импульсом к его развитию стало открытие в 2025 году прямого чартерного авиасообщения между Беларусью и Шри-Ланкой. Это позволило увеличить приток отдыхающих, а также активизировать бизнес-поездки. Сегодня стороны обсудили все аспекты двустороннего взаимодействия – от экономики до развития гуманитарной сферы, а также совместную работу на международных площадках. Белорусская сторона выразила готовность активно содействовать социально-экономическому развитию Шри-Ланки как путем наращивания поставок удобрений и техники, так и в рамках подготовки ланкийских кадров по востребованным специальностям.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

В настоящее время почти три тысячи студентов, аспирантов, специалистов проходят обучение в нашей стране. И мы этим очень горды, что ланкийская сторона выбрала именно Республику Беларусь и высоко оценивает уровень нашего образования. Мы готовы расширять спектр сотрудничества и предлагаем нашим партнерам рассмотреть варианты обучения в вузах Беларуси и по многим другим специальностям.

Виджита Херат, министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки:

Сегодня мы открыты для новых сфер и готовы работать во благо взаимовыгодного сотрудничества. Мы намерены активно развивать туризм и предлагаем белорусам обратить внимание на инвестиции в нашей стране. Кроме того, в ближайшее время мы намерены обменяться опытом с Беларусью в области здравоохранения, образования и других сферах.

Беларусь и Шри-Ланка готовы и далее развивать политические, экономические и гуманитарные контакты. По итогам встречи стороны договорились о разработке Дорожной карты двустороннего сотрудничества, которая охватит все важнейшие направления взаимодействия. Также запланирована подготовка к проведению до конца 2026 года третьего заседания совместной Белорусско-Ланкийской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.