Эксперты Беларуси и России обсуждают особенности развития Евразийского региона

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь: Сегодня эта тема в геополитическом масштабе наиболее актуальна, потому что сегодня евразийское пространство – это новая конфигурация мироустройства, которая базируется на таких вот общечеловеческих подходах, общечеловеческих ценностях.

Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы:

Проект «Культурная симпатия» сразу был настроен на практический выхлоп, и его работа не первый год продолжается. Мы и с коллегами из Беларуси это делаем и других государств постсоветского пространства, иногда за пределами. Смысл в том, чтобы создать общую среду для получения новых знаний в гуманитарных дисциплинах. Мы живем в мире, а не знаний в цифровой реальности, но без знания, без научного подхода, в том числе в гуманитарных дисциплинах, обойтись не получится. В этом смысл проекта и его практическая ценность.

Культура базируется на исторической памяти, наследии и ментальном коде. Конференция стала открытой экспертной площадкой для обсуждения актуальных вызовов и возможностей развития гуманитарного взаимодействия на пространстве Большой Евразии.