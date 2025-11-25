Рыженков: санкции не помешали Минску и Москве достичь впечатляющих результатов в экономических отношениях

Санкции не помешали Минску и Москве достичь впечатляющих результатов в экономических отношениях. Об этом заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства на совместной коллегии министерств иностранных дел Беларуси России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков подчеркнул, что создание устойчивой архитектуры безопасности – ответ Союзного государства на милитаристскую политику Запада. Что касается урегулирования конфликта в Украине, то это возможно только через полное и необратимое устранение его причин – уверен глава МИД Беларуси. Его российский коллега заявил о беспрецедентном уровне внешнеполитического взаимодействия Москвы и Минска.

Стороны выступают на международной арене на согласованных позициях. Кроме того, Беларусь постоянно расширяет дипломатическое присутствие в России. Только в 2025 году начали функционировать генконсульства во Владивостоке, Калининграде, Нижнем Новгороде. До конца 2025 года планируется открыть белорусское дипучреждение в Воронеже.