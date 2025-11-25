Прямой эфир

Рыженков: санкции не помешали Минску и Москве достичь впечатляющих результатов в экономических отношениях

25 ноября 2025 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Санкции не помешали Минску и Москве достичь впечатляющих результатов в экономических отношениях. Об этом заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства на совместной коллегии министерств иностранных дел Беларуси России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыженков: санкции не помешали Минску и Москве достичь впечатляющих результатов в экономических отношениях-2

Максим Рыженков подчеркнул, что создание устойчивой архитектуры безопасности – ответ Союзного государства на милитаристскую политику Запада. Что касается урегулирования конфликта в Украине, то это возможно только через полное и необратимое устранение его причин – уверен глава МИД Беларуси. Его российский коллега заявил о беспрецедентном уровне внешнеполитического взаимодействия Москвы и Минска.

Стороны выступают на международной арене на согласованных позициях. Кроме того, Беларусь постоянно расширяет дипломатическое присутствие в России. Только в 2025 году начали функционировать генконсульства во Владивостоке, Калининграде, Нижнем Новгороде. До конца 2025 года планируется открыть белорусское дипучреждение в Воронеже.

# Беларусь-Россия # Международное сотрудничество # Союзное государство # Макcим Рыженков

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко проанонсировал разговор с руководством армии и силовых структур
25 ноября 2025 10:36

Лукашенко проанонсировал разговор с руководством армии и силовых структур

Храпите во сне? Это может быть признаком апноэ! Рассказываем, почему нужно срочно обратиться к врачу
25 ноября 2025 10:10

Храпите во сне? Это может быть признаком апноэ! Рассказываем, почему нужно срочно обратиться к врачу

Как принять участие в марафоне добра «Ёлка желаний» и порадовать деток? Рассказала пресс-секретарь «Патриоты Беларуси»
25 ноября 2025 09:00

Как принять участие в марафоне добра «Ёлка желаний» и порадовать деток? Рассказала пресс-секретарь «Патриоты Беларуси»