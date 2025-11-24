Губернатор Ярославской области похвастался ростом туристического потока

Беларусь продолжает усиливать стратегическое партнерство с Россией, в том числе на уровне регионов. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Ярославской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: Беларусь может иметь товарооборот с Ярославской областью в 500 млн долларов. Точек соприкосновения много, не только в машиностроении. Как повышать градус сотрудничества, обсудили в правительства. Профильный вице-премьер предложил целый список для совместных проектов. Позитивная энергетика – это не только про экономику и промышленность – про наши ментальные связи. А укреплению народной дипломатии способствует туризм. Губернатор Ярославской области похвастался перед журналистами турпотоком.

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области России:

Мы столица Золотого кольца. У нас и Ярославль, и Углич, и Ростов Великий, и Переславль-Залесский, и потрясающий город Рыбинск со старинными вывесками, и Мышкин – маленький, который все знают, детский такой. И самое красивое село в России – Вятское, и море, огромное Рыбинское море, 110 километров в длину, 70 в ширину. Штормы 3 метра, глубина до 30 метров. Волга по всей территории. Можно всю историю смотреть по Ярославской области. И поэтому, конечно, с точки зрения туристического потока взаимного, это представляет огромный интерес. У нас в 2024 году было 12,5 миллиона туристов. Мы рассчитываем, что в этом году у нас будет еще больше.

Билеты на все виды транспорта и в наши музеи и дворцы тоже раскупают. Беларусь интересна россиянам. Первый даже ремарку сделал для министра иностранных дел. У Беларуси и Ярославской области много точек соприкосновения – Евраев.