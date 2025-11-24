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Губернатор Ярославской области похвастался ростом туристического потока

24 ноября 2025 17:25
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Беларусь продолжает усиливать стратегическое партнерство с Россией, в том числе на уровне регионов. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Ярославской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь может иметь товарооборот с Ярославской областью в 500 млн долларов.

Точек соприкосновения много, не только в машиностроении. Как повышать градус сотрудничества, обсудили в правительства. Профильный вице-премьер предложил целый список для совместных проектов.

Позитивная энергетика – это не только про экономику и промышленность – про наши ментальные связи. А укреплению народной дипломатии способствует туризм. Губернатор Ярославской области похвастался перед журналистами турпотоком. 

Губернатор Ярославской области похвастался ростом туристического потока-2

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области России:
Мы столица Золотого кольца. У нас и Ярославль, и Углич, и Ростов Великий, и Переславль-Залесский, и потрясающий город Рыбинск со старинными вывесками, и Мышкин – маленький, который все знают, детский такой. И самое красивое село в России – Вятское, и море, огромное Рыбинское море, 110 километров в длину, 70 в ширину. Штормы 3 метра, глубина до 30 метров. Волга по всей территории. Можно всю историю смотреть по Ярославской области. И поэтому, конечно, с точки зрения туристического потока взаимного, это представляет огромный интерес. У нас в 2024 году было 12,5 миллиона туристов. Мы рассчитываем, что в этом году у нас будет еще больше.

Губернатор Ярославской области похвастался ростом туристического потока-4

Билеты на все виды транспорта и в наши музеи и дворцы тоже раскупают. Беларусь интересна россиянам. Первый даже ремарку сделал для министра иностранных дел. 

У Беларуси и Ярославской области много точек соприкосновения – Евраев.

Губернатор Ярославской области похвастался ростом туристического потока-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы готовы с вами сотрудничать по всем направлениям. Знайте, что вы не за границу приехали. Как мне тут написал Максим Владимирович: загранкомандировка, первая. Какая загранкомандировка? Человек приехал к себе домой. 

Мы тоже Ярославскую область, да и всю Россию, не рассматриваем как чужую и как заграницу. Кстати, у нас это на официальном уровне. Если кто-то едет за границу в командировку (чиновники) или в Россию, то в Россию, а то – за границу. У нас это разделено, поэтому Ярославская область не является для нас никакой заграницей. 

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Туризм

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