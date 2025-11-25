В Москве состоялось совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России – что обсудили

Санкции не помешали Минску и Москве достичь впечатляющих результатов в экономических отношениях. Об этом заявил глава нашего внешнеполитического ведомства на совместной коллегии Министерств иностранных дел Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече подтверждена согласованность позиций дипломатов Союзного государства. Минск и Москва сохраняют единые подходы к оценке событий, общих для белорусского и российского народов, выступая в защиту исторической правды.

Рыженков: санкции не помешали Минску и Москве достичь впечатляющих результатов в экономических отношениях.

Стороны сообща противодействуют использованию международных площадок в целях дискредитации обеих стран. Наши страны эффективно используют для этого потенциалы и возможности флагманских структур, таких как ШОС и БРИКС.