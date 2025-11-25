В Москве состоялось совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России – что обсудили
Санкции не помешали Минску и Москве достичь впечатляющих результатов в экономических отношениях. Об этом заявил глава нашего внешнеполитического ведомства на совместной коллегии Министерств иностранных дел Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече подтверждена согласованность позиций дипломатов Союзного государства. Минск и Москва сохраняют единые подходы к оценке событий, общих для белорусского и российского народов, выступая в защиту исторической правды.
Рыженков: санкции не помешали Минску и Москве достичь впечатляющих результатов в экономических отношениях.
Стороны сообща противодействуют использованию международных площадок в целях дискредитации обеих стран. Наши страны эффективно используют для этого потенциалы и возможности флагманских структур, таких как ШОС и БРИКС.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Сошлись в стратегическом видении, что приоритет во внешнеполитическом и внешнеэкономическом взаимодействии будем и впредь отдавать странам и объединениям, которые не на словах, а на деле уважают принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, свято чтят Устав ООН и международное право.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
У нас единые мнения, что дальнейшее совершенствование механизмов внешнеполитической координации наших дипломатических ведомств по выполнению задач, поставленных президентами, – это залог успешного продвижения интересов России и Беларуси на мировой арене, залог укрепления международного авторитета Союзного государства.
Совместные коллегии МИД Беларуси и России проходят ежегодно. Представители внешнеполитических ведомств двух стран обсуждают как вопросы двусторонней повестки, так и сотрудничество на площадках различных интеграционных объединений и международных организаций.