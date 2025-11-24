Лукашенко: Беларусь может иметь товарооборот с Ярославской областью в 500 млн долларов

Александр Лукашенко, приветствуя губернатора этого российского региона, подчеркнул, что Ярославская делегация находится не в гостях, а дома. Президент обратил внимание, что Беларусь и Ярославская область сотрудничают с советских времен и сегодня настало время не только углублять, но и расширять сотрудничество по разным направлениям. Речь идет в том числе о совместной разработке новых образцов комплектующих для автомобилей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ярославская область как никакая другая, близкая нам и родная область. Мы давно с вами сотрудничаем. Я даже не знаю, наверное, с глубоких советских времен. Много для своего автомобилестроения покупаем у вас – и комплектующие, и то, что называется сердцем любого автомобиля. Готовы и дальше сотрудничать с вами и готовы углублять, не только расширять, но и углублять наше сотрудничество по основным направлениям. Готовы вместе с вами разрабатывать новые образцы наших комплектующих и российских двигателей, другие запчасти комплектующие для автомобилей.

Это очень важно, особенно сейчас, когда мы поставили перед собой задачу добиться независимости, как у нас называют, технологического суверенитета в наших странах. Мы должны обеспечить себя всем необходимым, так, как это было когда-то в нашей общей большой стране. Мы проговариваем так, пока, может, быть шепотом о том, что мы полмиллиарда долларов товарооборот должны иметь. И мы можем это иметь, если не опустим руки, а будем стремиться к этому.

Где-то чуть более 300 миллионов мы на сегодняшний день торгуем. Это не то для нас. Потенциал у нас значительно выше. Поэтому промышленная кооперация у нас выходит на первое место. И ту программу, к которой мы идем сегодня, 2026-2027 годы… Наверное, надо амбициозную такую задачу – полмиллиарда долларов – поставить для себя. Вы знаете наши возможности, да вы и посмотрите. Мы же не закрываемся. Все, что вы хотите, посмотрите. Все, что вам подходит. Мы готовы обсуждать с вами и принимать решение. Но знайте, если мы примем решение и пообещаем, мы обязательно в срок выполним. Это такая, может быть, торговая фишка Беларуси – обязательность.