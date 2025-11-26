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В Польше прошли учения с участием подразделений армий США и Румынии

26 ноября 2025 08:43
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НАТО не прекращает усиливать военную активность на восточных рубежах. Так в Польше прошли маневры с участием подразделений армий США и Румынии. На этот раз союзники по Альянсу отрабатывали совместные действия по борьбе с беспилотниками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше прошли учения с участием подразделений армий США и Румынии-2

Несколько тысяч военнослужащих 10 дней проводили боевые стрельбы и учились применять на практике американские системы по поиску и уничтожению дронов. Их особенностью является большая мобильность. 

В считаные часы установка может быть переброшена в любой район. Учения – часть масштабных планов НАТО по укреплению противовоздушной обороны вдоль восточных границ Альянса. И Варшава активно поддерживает эти усилия. Ранее в Министерстве обороны Польши подтвердили начало создания собственной стены дронов совместно с Германией, Финляндией и странами Балтии.

# Польша # НАТО

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