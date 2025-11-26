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Politico: ЕС может потребовать от Украины возвращения промежуточного кредита

26 ноября 2025 08:42
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Politico: ЕС может потребовать от Украины возвращения промежуточного кредита-0

Страны-члены ЕС могут потребовать у Киева возврата промежуточного кредита, пишет Politico.

Издание указывает, что Евросоюз не намерен нести на себе бремя украинской ссуды, учитывая последствия в виде дефицита бюджета и высокой стоимости кредитования. И в случае получения Киевом долгосрочного займа из средств активов РФ, может последовать просьба к украинской стороне о возвращении первоначального промежуточного займа.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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