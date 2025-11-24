Беларусь готова поставлять в Ярославскую область электробусы – Лукашенко

Точек соприкосновения много, и не только в машиностроении. Как повышать градус сотрудничества, обсудили в правительстве. Профильный вице-премьер предложил целый список для совместных проектов.

Беларусь продолжает усиливать стратегическое партнерство с Россией, в том числе на уровне регионов. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Ярославской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более энергичными должны быть совместные шаги в области энергетической сферы. Белорусские электробусы решают сразу два вопроса – городской экологии и стоимости расходов на топливо. Доступное электричество с белорусской АЭС стало триггером развития для нескольких направлений в нашей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Готовы работать и поставлять вам очень нужную во всех регионах России и городах, крупных городах, как Ярославль, пассажирскую технику, основанную на электричестве. Слава богу, электричества (как у нас, так у вас) хватает, даже избытки.

Бешеные эти отказались от электроэнергии по линии БРЭЛЛ. Сегодня там мучаются, но это их проблемы. Они выбрали этот путь. Но у нас есть избыток электричества, поэтому будем использовать электромобили и обогреваемые электричеством дома. Очень хорошие, мы около 2 миллионов квадратов уже построили таких домов.

Люди очень довольны. Те тарифы, которые относительно невысокие в Беларуси, покрывают себестоимость производимой, и на атомной станции прежде всего, электрической энергии.