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Беларусь готова поставлять в Ярославскую область электробусы – Лукашенко

24 ноября 2025 17:16
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Беларусь продолжает усиливать стратегическое партнерство с Россией, в том числе на уровне регионов. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Ярославской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь может иметь товарооборот с Ярославской областью в 500 млн долларов.

Точек соприкосновения много, и не только в машиностроении. Как повышать градус сотрудничества, обсудили в правительстве. Профильный вице-премьер предложил целый список для совместных проектов.

Беларусь готова поставлять в Ярославскую область электробусы – Лукашенко-2

Более энергичными должны быть совместные шаги в области энергетической сферы. Белорусские электробусы решают сразу два вопроса – городской экологии и стоимости расходов на топливо. Доступное электричество с белорусской АЭС стало триггером развития для нескольких направлений в нашей стране.

Беларусь готова поставлять в Ярославскую область электробусы – Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Готовы работать и поставлять вам очень нужную во всех регионах России и городах, крупных городах, как Ярославль, пассажирскую технику, основанную на электричестве. Слава богу, электричества (как у нас, так у вас) хватает, даже избытки. 

Бешеные эти отказались от электроэнергии по линии БРЭЛЛ. Сегодня там мучаются, но это их проблемы. Они выбрали этот путь. Но у нас есть избыток электричества, поэтому будем использовать электромобили и обогреваемые электричеством дома. Очень хорошие, мы около 2 миллионов квадратов уже построили таких домов. 

Люди очень довольны. Те тарифы, которые относительно невысокие в Беларуси, покрывают себестоимость производимой, и на атомной станции прежде всего, электрической энергии.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

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