«Челси» победил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

ФК «Челси» одержал победу над «Барселоной» в игре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, пишет РИА Новости.

Поединок состоялся в Лондоне. Финальный счет – 3:0, где удача была на стороне «синих». 1-й гол победившей стороне принес представитель Испании Жюль Кунде (на 27-й минуте), отправив мяч в свои ворота. Далее голами отличились Эстеван Виллиан (на 55-й минуте) и Лиам Делап (на 73-й).

«Челси» с 10-ю очками переходит на 5-е место турнирной таблицы, «Барселона» с 7-ю – на 15-е.

Также 25 ноября «Байер» одолел «Манчестер Сити» со счетом 2:0. «Горожане» терпят второе поражение кряду.

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