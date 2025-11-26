С 14 декабря Белорусская железная дорога вводит новый график движения поездов

Изменения затронут и республиканское, и международное сообщение. Фокус – на развитие транспортной доступности и оптимизацию маршрутов. Усилены популярные направления. В период новогодних праздников будут курсировать более 200 дополнительных поездов. Они свяжут белорусские города с Москвой и Санкт-Петербургом. Для удобства путешествующих внутри страны также назначены дополнительные составы.

Сергей Шемет, заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:

Во внутриреспубликанском сообщении сохранен принцип узнаваемого для потребителей транспортных услуг расписание. При этом на направлениях с низким пассажиропотоком изменено расписание отдельных поездов и скорректированы маршруты. Особое внимание было уделено развитию транспортной модели регионов, в том числе за счет задействования современного моторвагонного подвижного состава на направлениях, связывающих столицу с областными центрами.

В новом расписании по белорусской стальной магистрали будут курсировать 376 поездов. График сформирован с учетом анализа пассажиропотока, социальных стандартов и спроса на перевозки. Он будет действовать до конца следующего года. Ознакомиться с нововведениями можно на сайте перевозчика и по телефону контакт-центра.