В странах Балтии в два раза подорожала электроэнергия

Между тем в странах Балтии появилась большая проблема, решение которой ляжет на плечи жителей. С началом холодов там резко увеличились цены на электроэнергию. Только в ноябре счета за свет выросли в два раза. Это стало следствием выполнения экологических требований ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Зеленые» правила запрещают использование на территории Литвы, Латвии и Эстонии угля. Все котельные на территории Евросоюза переведены на газ и электричество. Активно используют и ветряные электростанции. Однако они не могут полностью удовлетворить потребности стран в энергоресурсах.

Мантас Каваляускас, коммерческий менеджер литовской энергетической компании:

В странах Балтии изменения цен на электроэнергию обусловлены прохладной погодой и увеличением потребления электричества. Почти во всей Европе было зафиксировано минимальное производство ветряных турбин и высокие цены на импортную электроэнергию, поэтому средняя оптовая цена на электричество также выросла в странах Балтии.

Впрочем, проблема с ростом цен на электричество возникла, в том числе, из-за выхода балтийских республик из энергетической системы, объединяющей их с Беларусью и Россией. Теперь нашим западным соседям приходится зависеть от цен, продиктованных новыми поставщиками электроэнергии – странами Скандинавии и Польшей. Только Эстонии такое решение ежегодно обходится в 60 миллионов евро.