Совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России пройдёт в Москве

Совместное заседание коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России пройдет 25 ноября в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобный формат известен с 2000 года и является действенным механизмом синхронизации усилий Союзного государства на международной арене.

На этот раз планируется рассмотреть пути дальнейшего углубления координации подходов по сотрудничеству с дружественными странами и объединениями, а также по выстраиванию отношений с недружественными режимами, включая противодействие их санкционной и юридической агрессии. Отдельное внимание будет уделено обмену опытом по информационному сопровождению внешней политики.

По итогам заседания ожидается подписание постановления коллегии и плана межмидовских консультаций на предстоящий 2026 год.