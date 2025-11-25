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Совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России пройдёт в Москве

25 ноября 2025 07:35
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Совместное заседание коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России пройдет 25 ноября в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобный формат известен с 2000 года и является действенным механизмом синхронизации усилий Союзного государства на международной арене.

Совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России пройдёт в Москве-2

На этот раз планируется рассмотреть пути дальнейшего углубления координации подходов по сотрудничеству с дружественными странами и объединениями, а также по выстраиванию отношений с недружественными режимами, включая противодействие их санкционной и юридической агрессии. Отдельное внимание будет уделено обмену опытом по информационному сопровождению внешней политики.

По итогам заседания ожидается подписание постановления коллегии и плана межмидовских консультаций на предстоящий 2026 год.

# Беларусь-Россия # Союзное государство # Международное сотрудничество

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