Чемпионат Континентальной хоккейной лиги практически ничем не уступает НХЛ – Лукашенко

Льда в отношениях между белорусами и русскими не было никогда. А в современной истории баталии происходят именно на льду. Ярославль еще и регион хоккейной славы России, но ген победителей есть и у белорусов. Минское «Динамо» радует своими победами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Завидуем вам. Вы выиграли в прошлом году чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Считаю, что это очень сильный чемпионат, если в мировом масштабе брать. Ничем НХЛ он практически не уступает. В этом году еще сильнее стал. Я доволен пока, как играют и минские «динамовцы», но есть к чему стремиться, глядя на ваш «Локомотив».

Вы большие молодцы, это не для лести говорю. Все-таки «Динамо-Минск» – это страновая, республиканская команда. А вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы! Очень мне нравится ваша команда.

Ну сейчас немножко, может быть, вы еще готовитесь к плей-офф, поэтому так хитро играете. Тут трудно определиться. Но мне нравится ваша команда. Многое мы у вас заимствуем. Думаю, что есть чему поучиться, как и весь ваш спорт. Не знаю, выпал у вас снег или нет, но зимние виды спорта в Ярославле очень любят. Это я знаю еще по своей президентской молодости. И Ярославль еще не только в хоккее себя покажет.