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Чемпионат Континентальной хоккейной лиги практически ничем не уступает НХЛ – Лукашенко

24 ноября 2025 17:47
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Беларусь продолжает усиливать стратегическое партнерство с Россией, в том числе на уровне регионов. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Ярославской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги практически ничем не уступает НХЛ – Лукашенко-2

Льда в отношениях между белорусами и русскими не было никогда. А в современной истории баталии происходят именно на льду. Ярославль еще и регион хоккейной славы России, но ген победителей есть и у белорусов. Минское «Динамо» радует своими победами.

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги практически ничем не уступает НХЛ – Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Завидуем вам. Вы выиграли в прошлом году чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Считаю, что это очень сильный чемпионат, если в мировом масштабе брать. Ничем НХЛ он практически не уступает. В этом году еще сильнее стал. Я доволен пока, как играют и минские «динамовцы», но есть к чему стремиться, глядя на ваш «Локомотив». 

Вы большие молодцы, это не для лести говорю. Все-таки «Динамо-Минск» – это страновая, республиканская команда. А вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы! Очень мне нравится ваша команда. 

Ну сейчас немножко, может быть, вы еще готовитесь к плей-офф, поэтому так хитро играете. Тут трудно определиться. Но мне нравится ваша команда. Многое мы у вас заимствуем. Думаю, что есть чему поучиться, как и весь ваш спорт. Не знаю, выпал у вас снег или нет, но зимние виды спорта в Ярославле очень любят. Это я знаю еще по своей президентской молодости. И Ярославль еще не только в хоккее себя покажет.

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги практически ничем не уступает НХЛ – Лукашенко-6

Если углубляться в далекое прошлое, то «Ледовое побоище» – это про нашу первую и общую победу над коллективным Западом. В спорте, как и в политике, и в страновом бизнесе, главное – командная игра, чтобы было кому дать голевую передачу. Тогда звезды всегда будут сиять в союзной Венере.

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Хоккей

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