Услышать голоса участников войны – директор радио «Культура» рассказала, как появился проект «Герои Победы»

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Колмак, директор радио «Культура», автор и ведущая проекта «Герои Победы» Первого национального канала Белорусского радио, который был удостоен Гран-при на I Национальном конкурсе «Радио Триумф».

Слово «Победа» стало самым популярным словом года, сообщает Институт Пушкина. Это понятно, 2025-й имеет особое значение, эта знаковая дата отмечена 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря этому слову получила свою награду и наша сегодняшняя гостья.

Светлана Колмак, директор радио «Культура»:

Проект «Герои Победы» принес триумф мне, Первому национальному каналу Белорусского радио. В структуре Белтелерадиокомпании, которую я представляю, есть пять радиостанций. Моя родная радиостанция – это радио «Культура», на которой я работаю с первого дня ее вещания. «Герои Победы» реализовались на Первом национальном канале Белорусского радио. Как вы понимаете, это проект о героях Великой Отечественной войны.

Юлия Самусенко, ведущая:

Расскажите подробнее об этом триумфальном проекте, о чьих голосах конкретно идет речь?

Светлана Колмак:

Большая работа была проведена над этим проектом. Вышел он в эфир 9 мая 2023 года. Самая моя любимая работа – это работа в архивах Белорусского радио. Белорусское радио пишет радиолетопись нашей страны, хранится у нас в фондах более 10 тысяч пленок, материалов. Любое событие, которое проходило в Беларуси, голос этого события хранится в фондах Белорусского радио. Я решила поделиться этими фондами с нашими слушателями и сделать программу «Герои Победы», показать через какого-то героя Великой Отечественной войны эту огромную Победу, к которой шел весь белорусский народ.

Голос Василия Мичурина звучал в этом проекте, но голос, датированный 1962 годом. Встречи проводили журналисты с родственниками героев, с однополчанами, с друзьями, товарищами. В этих записях и приходилось мне работать. Голоса Василия Мичурина, Леонида Беды, Марата Казея, Марата Гурло, может быть, кому-то и не очень известны эти фамилии. Мне хотелось показать этим проектом, что война затронула каждую семью в нашей стране.