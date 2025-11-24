Лукашенко: по соотношению цена – качество наши товары значительно превосходят импортные

Беларусь продолжает усиливать стратегическое партнерство с Россией, в том числе на уровне регионов. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Ярославской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономика Союзного государства заметно изменилась под давлением внешних факторов, западные компании покинули рынок, но именно это открыло окно возможностей для более тесной и технологичной кооперации. И один из ярких примеров – партнерство с Ярославской областью, которое уходит корнями в советское время и сегодня получает новое развитие.

Ярославль – это сердце исконной России. И здесь главный конвейер России по выпуску «сердец» для техники – двигателей. В приветственной речи Президент совместил и высокие ноты взаимоотношений, и конкретику в поэтике сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для нас очень важно, что уважаемый у нас в Беларуси Максим Богданович учился у вас, да и Валентина Терешкова имеет белорусские корни. Поэтому это также связывает наши регионы и ваш ярославский регион с нашей страной. Подробнее здесь.

Космос в товарообороте еще не покорили, а ведь логистика сотрудничества проста и понятна. Ярославцам надо расширять линейку двигателей под запросы растущего модельного ряда белорусской техники – проверенная еще в Советском Союзе классика промышленной кооперации.