Лукашенко: по соотношению цена – качество наши товары значительно превосходят импортные
Беларусь продолжает усиливать стратегическое партнерство с Россией, в том числе на уровне регионов. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Ярославской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономика Союзного государства заметно изменилась под давлением внешних факторов, западные компании покинули рынок, но именно это открыло окно возможностей для более тесной и технологичной кооперации. И один из ярких примеров – партнерство с Ярославской областью, которое уходит корнями в советское время и сегодня получает новое развитие.
Ярославль – это сердце исконной России. И здесь главный конвейер России по выпуску «сердец» для техники – двигателей. В приветственной речи Президент совместил и высокие ноты взаимоотношений, и конкретику в поэтике сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для нас очень важно, что уважаемый у нас в Беларуси Максим Богданович учился у вас, да и Валентина Терешкова имеет белорусские корни. Поэтому это также связывает наши регионы и ваш ярославский регион с нашей страной. Подробнее здесь.
Космос в товарообороте еще не покорили, а ведь логистика сотрудничества проста и понятна. Ярославцам надо расширять линейку двигателей под запросы растущего модельного ряда белорусской техники – проверенная еще в Советском Союзе классика промышленной кооперации.
Александр Лукашенко:
Пытались разобраться, оказывается, не все то горит, что в средствах массовой информации. Но над качеством мы очень серьезно работаем, потому что после ухода от нас (из России, из Беларуси) западников, они прекратили продавать нам некоторые комплектующие для нашей техники, в том числе и коробки передач по заказам потребителей.
Очень надеюсь, что скоро мы заместим вообще, самые большие, мощные двигатели получим из Ярославля. Но пока приходится пользоваться по некоторым видам техники импортными. Если взять [соотношение] цена – качество наших товаров (вообще все), мы значительно превосходим импортные.
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