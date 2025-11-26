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В Беларуси усилен контроль за организацией и проведением охоты

26 ноября 2025 08:02
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Упорядочить деятельность на местах. Белорусское общество охотников и рыболовов усиливает контроль за организацией охоты. Уже объявлено о мерах по наведению порядка в работе первичных организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси усилен контроль за организацией и проведением охоты-2

В планах – четкая регламентация угодий, контроль за выдачей разрешений и соблюдением правил безопасности. Основное внимание уделят прозрачности и дисциплине на местах. Ключевое решение: егерь будет получать от своего непосредственного руководителя четкое производственное задание, оформленные документы, путевки и топливо. Эксперты отмечают: это позволит снизить количество нарушений и повысить эффективность охотничьего хозяйства. В Белорусском обществе охотников и рыболовов подчеркивают: охота должна быть организована строго по правилам для безопасности людей и сохранности природы.

# Охота в Беларуси

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