У Беларуси и Ярославской области много точек соприкосновения – Евраев

Технологический суверенитет, промышленная кооперация и торговля. Сегодня, 24 ноября, во Дворце Независимости говорили о том, как повысить товарооборот с Ярославской областью. Предложения озвучил Президент Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, приветствуя губернатора этого российского региона, подчеркнул, что Ярославская делегация находится не в гостях, а дома. Президент обратил внимание, что Беларусь и Ярославская область сотрудничают с советских времен и сегодня настало время не только углублять, но и расширять сотрудничество по разным направлениям. Речь идет в том числе о совместной разработке новых образцов комплектующих для автомобилей.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова к совместной разработке новых образцов автокомпонентов и поставкам электротранспорта во все российские регионы. Губернатор Ярославской области в ходе встречи с главой белорусского государства подчеркнул, что у нас много точек соприкосновения. А к визиту в Беларусь подошли серьезно – и в составе делегации управленцы более десятка различных предприятий.

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области России:

Если говорить про промышленность, то, конечно же, это те автобусы, которые сейчас у нас уже в Ярославской области ходят. Это порядка 140 автобусов, которые пришли до этого. Сейчас, в декабре, у нас поставка еще 100 автобусов МАЗа, и важно, что эти автобусы – на наших ярославских двигателях. Здесь у нас получается такое взаимное, хорошее техническое сотрудничество.

Сейчас у нас проходит сертификацию новый двигатель ЯМЗ-770 для трехосных тягачей, например, МАЗовских, которые, мы предполагаем, что в будущем сможет использоваться. И, например, у нас большие возможности по лакокрасочной продукции. Также мы уже поставляем на «Гомсельмаш» и «Могилев», предполагаем сейчас и на МАЗ выйти, и на «Белджи». То есть у нас очень много таких точек соприкосновения.

Глава государства подчеркнул, что нас тесно объединяет гуманитарная составляющая. В Ярославле учился классик белорусской литературы Максим Богданович. А у Валентины Терешковой известного космонавта из Ярославской области родители из Беларуси.

Путь к новым вершинам товарооборота делегация из российского региона обсуждают сегодня на деловых переговорах с белорусскими производителями техники.