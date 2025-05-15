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В Вильнюсе возмущены визитом экс-кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса в Беларусь

15 мая 2025 06:08
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В Вильнюсе отреагировали на визит экс-кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса в Беларусь. Напомним, литовский политик дал пресс-конференцию для СМИ в Минске, озвучив свое мнение по ряду острых вопросов, чем поставил в неудобную позицию правительство прибалтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Вильнюсе возмущены визитом экс-кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса в Беларусь-2

Ожидаемо, своим приездом Вайткус обозлил политический истеблишмент Вильнюса. Там считают, что заявления, прозвучавшие в Минске, принижают литовское государство, а сам визит назвали пропагандистским нарративом Кремля. Реакция была вполне предсказуемой. В связях с Россией политика обвиняли и до этого за его непредвзятую оценку всего, что происходит в Литве. Находясь в Минске Вайткус заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств, прокомментировал санкции против Минска и резко высказался о содержании Вильнюсом так называемого офиса Тихановской.

# Международная политика # Беларусь-Литва

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