В Вильнюсе возмущены визитом экс-кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса в Беларусь

В Вильнюсе отреагировали на визит экс-кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса в Беларусь. Напомним, литовский политик дал пресс-конференцию для СМИ в Минске, озвучив свое мнение по ряду острых вопросов, чем поставил в неудобную позицию правительство прибалтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидаемо, своим приездом Вайткус обозлил политический истеблишмент Вильнюса. Там считают, что заявления, прозвучавшие в Минске, принижают литовское государство, а сам визит назвали пропагандистским нарративом Кремля. Реакция была вполне предсказуемой. В связях с Россией политика обвиняли и до этого за его непредвзятую оценку всего, что происходит в Литве. Находясь в Минске Вайткус заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств, прокомментировал санкции против Минска и резко высказался о содержании Вильнюсом так называемого офиса Тихановской.