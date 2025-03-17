В Литве предложили лишать вида на жительство белорусов и россиян, регулярно посещающих родину

Литва переходит все границы, и в первую очередь нравственные и общечеловеческие. Речь, конечно, об официальном Вильнюсе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусов и россиян, проживающих в стране, хотят лишать вида на жительство, внимание, за поездки на родину. Подобную инициативу озвучили депутаты литовского Сейма.

По мнению парламентариев, если гражданин Беларуси или России ездит домой чаще, чем раз в три месяца, значит, цитата, недостаточно лоялен Литве. Исключения предлагается сделать для грузоперевозчиков, водителей, совершающих транзитные поездки через эти страны и путешествующих по объективным причинам, которые от них не зависят.

Определять мотив будут, очевидно, все те же литовские депутаты, руководствуясь собственными не самыми верными представлениями о справедливости. Чиновники уже предложили внести соответствующие изменения в закон об ограничительных мерах в отношении граждан Беларуси и России. Напомним, ранее Сейм Литвы продлил национальные санкции против белорусов и россиян еще на год.