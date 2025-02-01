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Протекающую через Вильнюс реку хотят превратить в трассу для эвакуации

01 февраля 2025 10:38
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Литва строит новые военные планы. Страна потратит 20 миллионов евро на превращение реки в Вильнюсе в водную трассу, которую планируют использовать для эвакуации населения и перевозки военных грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протекающую через Вильнюс реку хотят превратить в трассу для эвакуации-2

Мэр литовской столицы уже проконсультировался по вопросу и с военными, и с экспертами по гражданской обороне. На берег поднимут почти миллион кубометров грунта и подготовят «Нерис» для прохода судов. В Вильнюсе ширина водной артерии составляет порядка 100 метров, глубина варьируется от полутора до четырех метров. Любопытно, что свое начало река берет в Беларуси и носит название «Вилия».

# Беларусь-Литва

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