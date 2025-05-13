Этот визит может стать поворотным моментом в европейской политике. Эдуардас Вайткус – экс-кандидат в президенты Литвы, подвергшийся жестоким преследованиям на родине за свои убеждения – приехал в Беларусь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 13 мая, литовский политик посетил Центральную избирательную комиссию и лично ознакомился с нашей уникальной системой организации выборов, которую в 2025 году во время президентской кампании высоко оценили наблюдатели из 52 стран. Эдуардас Вайткус поделился шокирующими фактами о литовском избирательном процессе, который, впрочем, международными организациями признается как полностью демократический.

Эдуардас Вайткус, экс-кандидат в президенты Литвы, литовский политик:

После того, когда они, 13 членов (у нас в Литве есть ЦИК) проголосовали за то, чтобы не печатать, так как моя программа противоречит литовским законам, тогда я обратился в суд. Суд решил, что они необоснованно такое решение приняли. И после этого 4 или 5 членов из этой комиссии повторно голосовали, чтобы мою программу не печатать, не публиковать, так наплевав и на Конституцию.

Помимо острых вопросов о выборах, Эдуардас Вайткус затронул целый ряд важных тем, которые выходят далеко за рамки избирательных процессов. Сегодня Литва теряет свой суверенитет. Все ключевые решения принимаются не в Вильнюсе, а в Брюсселе и Вашингтоне. Однако у Литвы есть шанс сохранить себя как государство. Для этого нужно вернуться к политике нейтралитета и защите своих национальных интересов.